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Лукашенко сообщил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
По словам Лукашенко, 9 августа силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что над территорией республики в пятницу, 8 августа, были сбиты украинские беспилотники, еще часть была уничтожена российскими силами ПВО над территорией РФ. Его цитирует агентство Sputnik Беларусь.

По словам Лукашенко, в 18:10 силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность.

«Дело в том, что мы подозреваем, что это не в первый раз: вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района», — сообщил Лукашенко.

По его словам, с территории Украины следовало около десятка целей. В 19:04 силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Белорусская сторона подозревает, что это были ударные беспилотники.