Бастрыкин сообщил о «волоките» в деле с загрязнением воздуха в Турлатове

Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Владимиру Никешкину представить доклад об установленных обстоятельствах по делу о загрязнении воздуха в Турлатове, а также «о причинах допущенной по нему волокиты».

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о загрязнении воздуха в Турлатове. Об этом сообщили в Telegram-канале «Информационный центр СК России».

В приемную Бастрыкина «ВКонтакте» поступило обращение от жителей о продолжающемся загрязнении воздуха крупными промышленными предприятиями в деревне Турлатово и близлежащих населенных пунктах Рязанской области.

По данным информационного центра, у жителей из-за едкого запаха ухудшается самочувствие и обостряются хронические заболевания. Дети не посещают образовательные учреждения из-за симптомов отравления, отеков и аллергии. Отмечается, что земли сельскохозяйственного назначения систематически переводятся в промышленную категорию, и затем на них возводятся новые заводы.

Ранее по поручению Бастрыкина возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Председатель СУ СКР поручил руководителю регионального следкома Владимиру Никешкину представить доклад об установленных обстоятельствах по делу, а также «о причинах допущенной по нему волокиты» и принять меры к завершению расследования в кратчайшие сроки с направлением в суд.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее экологи сообщали, что в Турлатове часто фиксируют превышения вредных веществ в воздухе. Рязанцам рассказали, что делать, если они почувствуют химический запах.