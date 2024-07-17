Экологи дали рекомендации рязанцам по поводу выбросов

По словам специалистов, в Рязани началось «самое вонючее» время.

Экологи дали рекомендации рязанцам по поводу выбросов. Сообщение появилось в паблике экологического рязанского альянса «Вконтакте».

По словам специалистов, в Рязани началось «самое вонючее» время. Рязанцам рассказали, что делать, если они почувствуют химический запах:

звоните по номеру +7 (4912) 25 00 51 в ГО ЧС Администрации города Рязани.

«Заявки на выбросы оставляем им. Обязательно надо спросить номер вашей заявки, когда они внесут данные о звонке», — отметили экологи.

По их словам, наиболее часто выбросы фиксируют в Турлатове. На первом месте среди превышений ПДК вышел формальдегид, который способен вызывать онкологию.