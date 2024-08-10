ЖФК «Рязань-ВДВ» проиграл московскому «Спартаку» со счетом 0:6.

Женская футбольная команда «Рязань-ВДВ» проиграла московскому «Спартаку» со счетом 0:6. Игра прошла в субботу, 10 августа, в Рязани.

Женская футбольная команда «Рязань-ВДВ» проиграла московскому «Спартаку» со счетом 0:6. Игра прошла в субботу, 10 августа, в Рязани.

«Встреча „Рязани“ и „Спартака“ прошла в напряженной борьбе: обе команды демонстрировали стремление к победе и жажду показать свой лучший футбол.

Игра получилась динамичной и интересной, но, к сожалению, для Рязани она закончилась поражением со счетом 0:6», — сообщается в телеграм-канале рязанской команды.

Напомним, ранее фотографии приехавших спортсменок и болельщиков опубликовал телеграм-канал «Спартака».