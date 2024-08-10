В Рязань приехали болельщики «Спартака» на матч с «Рязанью-ВДВ»

В субботу, 10 августа, на стадионе «Спартак» проходит игра «Рязань-ВДВ» и столичного «Спартака» в рамках Суперлиги по женскому футболу.

В субботу, 10 августа, на стадионе «Спартак» проходит игра «Рязань-ВДВ» и столичного «Спартака» в рамках Суперлиги по женскому футболу. Фотографии приехавших гостей и болельщиков опубликовал телеграм-канал «Спартака».

"Прогулка по чудесной утренней Рязани", — говорится в подписи к снимкам.

Напомним, ранее рязанцы заметили усиление полицейских патрулей в городе.