Заключивший сделку со следствием рязанский бизнесмен дал показания на Грекова

Вслед за предпринимателем вину в полном объеме признал Греков, а бывший сенатор написала явку с повинной.

Рязанский предприниматель Артем Негов, заключивший сделку со следствием, дал показания по уголовному делу о коррупции в отношении экс-сенатора от области Ирины Петиной и бывшего вице-губернатора Игоря Грекова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Артем Негов признал вину в подкупе членов комиссии по осуществлению закупок в крупном размере и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал изобличающие обвиняемых в получении двух особо крупных взяток Грекова и Петину показания», — рассказал источник.

По его словам, вслед за предпринимателем вину в полном объеме признал Греков, а бывший сенатор написала явку с повинной. Она также заверила следствие, что не будет препятствовать расследованию дела.

Фигуранты находятся под арестом. Негова из следственного изолятора освободили под домашний арест, а затем избрали запрет определенных действий.

Напомним, в июле 2023 года Грекову и Петиной избрали заключили под стражу.

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