Грекову и Петиной снова продлили содержание в московских СИЗО

Уточняется, что им грозит наказание на срок более трех лет лишения свободы.

Во вторник, 18 июня, в Басманном суде Москвы продлили содержание в СИЗО бывшему вице-губернатору Игорю Грекову и экс-сенатору и бывшему замминистра здравоохранения Рязанской области Ирине Петиной. Соответствующую информацию опубликовали на сайте суда.

Согласно документу, для завершения расследования еще нужно: проверить причастность Петиной к совершению иных коррупционных преступлений, установить и допросить лиц, которые могут быть причастны к данным преступлениям, выполнить иные следственные и процессуальные действия.

Также сказано, что Петиной и Грекову грозит свыше трех лет лишения свободы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил содержание в СИЗО для Петиной до 10 июля, а для Грекова — до 13 июля. Напомним, экс-чиновников обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Ранее стало известно, что их дела перестанут рассматривать в Рязани и переведут в Москву.