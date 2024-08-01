Многодетной семье из Ряжска вместо сгоревшего жилья предложили тысячу рублей

Многодетная семья купила на средства маткапитала квартиру около шести лет назад. В 2022 году их дом сгорел из-за неисправной проводки. Потерпевшие попросили администрацию Ряжска выделить им жилье. По словам жителей, в ведомстве им ответили, что в ближайшие 15-20 лет строиться ничего не будет и предложили тысячу рублей.

Многодетной семье из Ряжска вместо сгоревшего жилья предложили помощь в тысячу рублей. Информацию в редакцию РЗН. инфо прислал региональный «Народный фронт».

По словам активистов, многодетная семья купила на средства маткапитала квартиру около шести лет назад. В 2022 году их дом сгорел из-за неисправной проводки. Потерпевшие попросили администрацию Ряжска выделить им жилье. По словам жителей, в ведомстве им ответили, что в ближайшие 15-20 лет строиться ничего не будет и предложили тысячу рублей.

Активисты добавили, что второй год семья с четырьмя детьми живет на съемной квартире.

«Народный фронт» просит представителей власти поставить многодетную семью на учет для внеочередного получения жилья и решить проблему. Они добавили, что потерпевшие обратились за помощью на прямую линию с президентом.

Ранее глава СУ СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с непредоставлением жилья семье из Ряжска. Сообщалось, что приобретенная жителями на средства маткапитала квартира сгорела из-за неисправности электрической проводки. Руководителю регионального следкома Владимиру Никешкину поручили доложить о результатах проверки.