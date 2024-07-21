Бастрыкин взял на контроль ситуацию с непредоставлением жилья рязанской семье

Ранее приобретенная многодетными родителями на средства материнского капитала квартира сгорела из-за неисправности электрической проводки. Семья обращалась в администрацию с просьбой предоставить жилье. Однако дом они не получили.

Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с непредоставлением жилья многодетной семье из Ряжска Рязанской области, пишет Telegram-канал «Информационного центра СК России».

В СМИ сообщалось о длительном непредоставлении жилья семье с четырьмя несовершеннолетними детьми из Ряжска. Ранее приобретенная многодетными родителями на средства материнского капитала квартира сгорела из-за неисправности электрической проводки. Семья обращалась в администрацию с просьбой предоставить жилье. Однако дом они не получили.

В СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин начал контролировать ситуацию. Он поручил руководителю регионального следкома Владимиру Никешкину доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.