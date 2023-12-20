В Рязани появилась навигация для пешеходов по новому дизайн-коду

На улицах Рязани появилась первая навигация для пешеходов согласно новому дизайн коду.

В Рязани появилась навигация для пешеходов по новому дизайн-коду. Об этом сообщили в группе stvchannel.

«На улицах Рязани появилась первая навигация для пешеходов согласно новому дизайн коду», — написали в сообщении.

Напомним, в ноябре 2022 года рязанцам представили дизайн-код города. В феврале 2023 года стало известно, что Рязань получит 205 миллионов рублей на внедрение туркода.