Минздрав ответил на жалобу рязанки на условия в детской больнице № 9

Минздрав ответил, что больнице нужен новый инфекционный корпус. Зданию действующего 85 лет. Решения по этому вопросу нет. Москитные сетки, по данным министерства, покупают регулярно, но конструкция у них хрупкая. Кровати обновляли в 2023 году

Региональное министерство здравоохранения прокомментировало РЗН. Инфо условия в детской инфекционной больнице № 9, возмутившие рязанку. Та пожаловалась на комплекс проблем: отсутствие москитных сеток в палатах, неприятный запах постельного белья и протекающий потолк.

Минздрав ответил, что больнице нужен новый инфекционный корпус. Зданию действующего корпуса 85 лет. Решения по этому вопросу нет.

Москитные сетки, по данным министерства, покупают регулярно, но конструкция у них хрупкая. Кровати обновляли в 2023 году. По конкретной жалобе рязанки в ответе минздрава ничего сказано не было.

Напомним, Рязанка возмутилась «отвратительными» условиями в детской больнице № 9. Она рассказала, что у ее ребенка после недельного пребывания в инфекционном отделении «не осталось живого места на теле от укусов» из-за отсутствия москитных сеток на окнах.