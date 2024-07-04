Рязанка возмутилась «отвратительными» условиями в детской больнице № 9

В медучреждении протекшие потолки, нет сеток на окнах и штор, в туалете не работают свет и замок.

Рязанка возмутилась «отвратительными» условиями в детской больнице № 9. Пост об этом в четверг, 4 июля, разместил Telegram-канал «Рзн Лайф».

Подписчица рассказала, что лежала вместе с двухлетним сыном в медучреждении на улице Садовой. По ее словам, здание находится в неудовлетворительном состоянии, в палате протекший потолок. Из-за отсутствия сеток на окнах, ребенка искусали москиты.

«Как не стыдно держать в таком состоянии все! Даже нет штор в палатах, чтобы ребенка спать уложить, постоянно просыпался. Туалет и душ не закрываются, в туалете нет света, а деньги на все это больнице выделяют! Ужасные, скрипучие, дубовые кровати, постельное белье имеет отвратительный запах, который невозможно, по всей видимости, убрать при стирке. Стыд и позор главному врачу этой больницы!», — поделилась женщина.