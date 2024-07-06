В полиции отреагировали на сообщения о массовой драке с мигрантами в Рязани
«Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — отметили в сообщении.
В полиции отреагировали на сообщения о массовой драке в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
«Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — отметили в сообщении.
Ранее о драке с местных жителей мигрантами рассказала рязанка. По ее словам, это был не первый случай.