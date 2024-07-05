Государственный уличный театр Картонии привезет на фестиваль «Старая Рязань» грузовик картона

Государственный уличный театр Картонии привезет на фестиваль «Старая Рязань» грузовик картона. Как рассказали РЗН. Инфо в театре, подготовка к фестивалю началась два месяца назад. Команда придумывала образы и проектировала декорации. Так как работа предстоит масштабная, артисты приедут на фестиваль заранее.

На Старой Рязани театр Картония построит курган из картонных коробок и организует мастерскую по созданию картонных труб и картонной защиты, проведет тренировки с участниками. Ими могут стать любые зрители фестиваля, которым исполнилось семь лет.

В финале пройдут «Бои на Картонных трубах». В театре их называют событием для поиска и добычи творческой энергии.

«Каждый бой на картонный трубах — это приключение, вызывающее бурю эмоций и желание принять в нем участие», — рассказал РЗН. инфо художественный руководитель и режиссер театра Сергей Корсаков.

Напомним, фестиваль «Старая Рязань — место традиций, место славы, место силы» пройдет в субботу, 20 июля, на городище Старая Рязань в Спасском районе. На фестивале выступят уличные театры из Москвы, Петербурга, Воронежа. Хедлайнером станет финалист «Евровидения-2010» Петр Налич.

Историко-патриотический фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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