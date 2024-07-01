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На городище Старая Рязань 20 июля пройдет фестиваль, на котором выступит финалист «Евровидения» Петр Налич

На городище Старая Рязань пройдет фестиваль, на котором выступит финалист «Евровидения» Петр Налич. Об этом редакции рассказали организаторы мероприятия Юлия Иванова и Валерий Данкин. Они сообщили, что фестиваль «Старая Рязань — место традиций, место славы, место силы» состоится в субботу, 20 июля, на городище Старая Рязань. Проект реализуется в партнерстве с Рязанским историко-архитектурным музеем заповедником при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль начнется в 12:00 и продлится до 20:00. На нем гости увидят спектакли, которые привезут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Подмосковья. Также на сценах выступят звезды 90-х, оперные исполнители, рязанские коллективы. На фестивале пройдут мастер-классы, будет открыта выставка.

Организаторы отметили, что проводят фестиваль, чтобы привлечь внимание рязанцев и гостей города к сохранению культурного наследия Старой Рязани и исторической памяти.

«Потрясающее место по своей красоте и с исторической точки зрения. Мы хотим, чтобы люди знали о таких уголках России и берегли Старую Рязань», — поделились Юлия Иванова и Валерий Данкин.

Вход на мероприятие свободный.

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