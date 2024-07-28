В сети появились кадры с места гибели женщины на Борковском карьере
Женщина плавала в необорудованном для купания месте, несмотря на то, что на водоеме есть оборудованный пляж.
В сети появились кадры с места гибели женщины на втором Борковском карьере. Их опубликовали в группе «Рязань. Происшествия».
Женщина утонула в воскресенье, 28 июля. По данным ГУ МЧС, она плавала в необорудованном для купания месте, несмотря на то, что рядом есть оборудованный пляж.
В пресс-службе регионального СУ СКР по Рязанской области прокомментировали случившееся.