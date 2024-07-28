На втором Борковском карьере Рязани утонула женщина

По предварительной информации, женщина купалась в необорудованном месте

В воскресенье, 28 июля, на втором Борковском карьере города Рязани утонула женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в своем Telegram-канале.

По предварительной информации ведомства, женщина плавала в необорудованном для купания месте, несмотря на то, что рядом есть оборудованный пляж.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Позже появились кадры с места гибели женщины. В пресс-службе регионального СУ СКР по Рязанской области прокомментировали случившееся.