Рязанский СК установит личность утонувшей на Борковском карьере женщины

Московским МСО Рязани организована доследственная проверка после смерти женщины. На данный момент проводятся процессуальные действия, направленные на установление личности погибшей и обстоятельства ее смерти.

СУ СКР по Рязанской области установит личность утонувшей на втором Борковском карьере женщины. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ведомства.

Московским МСО Рязани организована доследственная проверка после смерти женщины. На данный момент проводятся процессуальные действия, направленные на установление личности погибшей и обстоятельства ее смерти.

Напомним, в Рязани в воскресенье, 28 июля, на втором Борковском карьере утонула женщина. Она плавала на необорудованном для купания месте. Позже появились кадры с места гибели женщины.