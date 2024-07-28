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Туристы, в которых ударила молния в Подмосковье, прятались под зонтом от дождя
Один пострадавший в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести, у третьего легкие повреждения. Все пострадавшие госпитализированы.

Туристы, в которых ударила молния в подмосковном парке «Патриот», прятались под зонтом от дождя. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести, у третьего легкие повреждения. Все пострадавшие госпитализированы.

По данным Telegram-канала SHOT, после удара молнии скончался 67-летний мужчина из Рязани. Ранее его госпитализировали в состоянии клинической смерти с черепно-мозговой травмой, но не смогли спасти.

Напомним, в воскресенье, 28 июля, в подмосковном парке «Патриот» молния ударила в туристов из Рязани. На видео попал момент удара.

Кроме того, выяснилось, что после случившегося трое туристов пострадали. Александр П. получил ушибленную рану лба, Татьяна П. — электротравму, Ольга К. — гипертоническую болезнь.