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После удара молнии в подмосковном парке погиб один из туристов
«В результате происшествия погиб один человек, и пострадали еще трое. Они доставлены в медучреждение минздрава МО», — говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что молния ударила в туристов из Рязани.

После удара молнии в подмосковном парке «Патриот» погиб один из туристов. Об этом сообщил «112».

По данным Telegram-канала, скончался 67-летний Николай К. Александр П. получил ушибленную рану лба, Татьяна П. — электротравму, Ольга К. — гипертоническую болезнь.

Их доставили в больницу города Одинцово.

Ранее сообщалось, что в подмосковном парке «Патриот» молния ударила в туристов из Рязани. Позже выяснились некоторые детали случившегося. Также стало известно, что погибший — житель Рязани.