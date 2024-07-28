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«Москва 24»: в парке «Патриот» в туристов из Рязани ударила молния
Пострадавших от удара молнии в Подмосковье забрала скорая помощь. Возможно, это туристы из Рязани, рассказала «Москва 24» экскурсовод Алёна, которая стала очевидцем ЧП.

В воскресенье, 28 июля, в подмосковном парке «Патриот» в туристов из Рязани ударила молния. Об этом сообщили в Telegram-канале «Москва 24».

Экскурсовод рассказала изданию, что, возможно, от удара молнии пострадали туристы из Рязани. Их забрала скорая помощь.

«Я там вела экскурсию в это время, в храме была с группой. С улицы — гром и вспышка пучком. Вышла — и такая картина. Туристы из Рязани. Все живы полчаса назад были», — рассказала экскурсовод.

Ранее Telegram-канал «База» сообщал, что в парке «Патриот» на площади перед Главным Храмом ВС России после удара молнии пострадали четыре человека: двое мужчин и две женщины.

Один из пострадавших, по данным «Базы», находится в тяжелом состоянии, его пытаются «откачать медики на месте» происшествия. Еще один — 39-летний мужчина. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и рану лба. Пострадавших женщин с диагнозом «поражение электротока» увезли в больницы.

Позже появилось видео, где показан момент удара молнии в туристов. Кроме того, выяснилось, что после случившегося скончался 67-летний житель Рязани. Троих пострадавших доставили в больницу с различными травмами.