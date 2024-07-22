В полиции прокомментировали драку между мужчинами на улице Березовой

Проводится проверка.

В полиции прокомментировали драку между мужчинами на улице Березовой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, конфликт произошел между четырьмя мужчинами — все они граждане России.

На место прибыли сотрудники полиции и доставили дебоширов в отдел для дальнейшего разбирательства.

Проводится проверка.

Напомним, ранее очевидцы засняли драку на видео.