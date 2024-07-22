В полиции прокомментировали драку между мужчинами на улице Березовой
Проводится проверка.
В полиции прокомментировали драку между мужчинами на улице Березовой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
По данным ведомства, конфликт произошел между четырьмя мужчинами — все они граждане России.
На место прибыли сотрудники полиции и доставили дебоширов в отдел для дальнейшего разбирательства.
Проводится проверка.
Напомним, ранее очевидцы засняли драку на видео.
В полиции прокомментировали драку между мужчинами на улице Березовой
В полиции прокомментировали драку между мужчинами на улице Березовой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
По данным ведомства, конфликт произошел между четырьмя мужчинами — все они граждане России.
На место прибыли сотрудники полиции и доставили дебоширов в отдел для дальнейшего разбирательства.
Проводится проверка.
Напомним, ранее очевидцы засняли драку на видео.
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