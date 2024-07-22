В Рязани на улице Березовой подрались четверо мужчин

На место приезжали сотрудники полиции и скорая помощь.

В Рязани на улице Березовой подрались четверо мужчин. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Каблуки Герцовской».

Отмечается, что они пробили окно в магазине «Пятерочка».

На место приезжали сотрудники полиции и скорая помощь.