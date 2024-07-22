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В Агро-Пустыни подрядчик сорвал разработку проекта школы
Сейчас ищут нового исполнителя для составления документации.

В Агро-Пустыни подрядчик не разработал проект школы вместо сгоревшей в срок по контракту, из-за чего с ним расторгли договор. Об этом сообщила администрация Рязанского района в комментариях Telegram-канала Малкова.

На данный момент готовятся запустить процедуру по определению нового подрядчика на разработку проектной документации. После этого проведут госэкспертизу и подадут заявки на получение субсидии.

Кроме того, администрация Рязанского района прокомментировала строительство детсада в Агро-Пустыни. По словам ведомства, подготовительные работы провели, но для строительства нужны деньги. Их могут получить за счет участия в нацпроекте «Образование». Администрация ждет начала подачи заявок.

«Как только финансирование нам одобрят, приступим к возведению образовательных учреждений», — заключила администрация Рязанского района.

Напомним, в 2021 году в Агро-Пустыни сгорела школа. Летом 2022 года жители собрали заявления с просьбой построить школу вместо сгоревшей. В 2022 году мэрия Рязанского района сообщала, что участок под строительство школы готов. В 2023 году начали разрабатывать проектно-сметную документацию.

Однако в апреле 2024 выяснилось, что вопрос со строительством школы в Агро-Пустыни остается нерешенным.

В мае жители села Агро-Пустынь обратились к Путину.

Бастрыкин отреагировал на обращение. Организована проверка.