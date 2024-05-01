Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
17°
Чтв, 02
10°
Птн, 03
ЦБ USD 91.78 -0.23 28/04
ЦБ EUR 98.03 -0.69 28/04
Нал. USD 92.95 / 93.80 01/05 18:56
Нал. EUR 100.50 / 102.00 01/05 18:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
4 560
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
9 844
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
30 012
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
58 838
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Жители села Агро-Пустынь обратились к Путину
Видео опубликовано в группе «Штаб Захара Прилепина. Рязанская область».

Жители села Агро-Пустынь Рязанского района записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Видео опубликовано в группе «Штаб Захара Прилепина. Рязанская область».

«Штаб Захара Прилепина в Рязанской области поддержал инициативу жителей села Агро-Пустынь Рязанского района по обращению к нашему президенту о как минимум бездействии, местной и районной администрации и наплевательскому отношению к нуждам граждан. Будем продолжать работу по наведению порядка в Рязанской области, с привлечением всех сил и средств», сообщается в посте.

В обращении рязанцы отметили, что в населенном пункте более 2 тысяч домов, но нет дорог с твердым покрытием, сгорела школа, отсутствует детский сад, а ФАП расположен «в избушке».

Сообщается, что в прошлом году жители села собрали более миллиона рублей на проект по ремонту дорог, но в итоге заявка была отозвана.

Все вопросы жители подробно изложили также в письме президенту.