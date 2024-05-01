Жители села Агро-Пустынь обратились к Путину

Видео опубликовано в группе «Штаб Захара Прилепина. Рязанская область».

Жители села Агро-Пустынь Рязанского района записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Видео опубликовано в группе «Штаб Захара Прилепина. Рязанская область».

«Штаб Захара Прилепина в Рязанской области поддержал инициативу жителей села Агро-Пустынь Рязанского района по обращению к нашему президенту о как минимум бездействии, местной и районной администрации и наплевательскому отношению к нуждам граждан. Будем продолжать работу по наведению порядка в Рязанской области, с привлечением всех сил и средств», сообщается в посте.

В обращении рязанцы отметили, что в населенном пункте более 2 тысяч домов, но нет дорог с твердым покрытием, сгорела школа, отсутствует детский сад, а ФАП расположен «в избушке».

Сообщается, что в прошлом году жители села собрали более миллиона рублей на проект по ремонту дорог, но в итоге заявка была отозвана.

Все вопросы жители подробно изложили также в письме президенту.