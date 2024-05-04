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Бастрыкин отреагировал на обращение жителей села Агро-Пустынь к Путину
Напомним, жители села записали видеообращение к Путину. В обращении рязанцы отметили, что в населенном пункте более 2 тысяч домов, но нет дорог с твердым покрытием, сгорела школа, отсутствует детский сад, а ФАП расположен «в избушке».

Бастрыкин отреагировал на обращение жителей села Агро-Пустынь к Путину. Об этом сообщает пресс-служба главного управления СК России.

Напомним, жители села записали видеообращение к Путину. В обращении рязанцы отметили, что в населенном пункте более 2 тысяч домов, но нет дорог с твердым покрытием, сгорела школа, отсутствует детский сад, а ФАП расположен «в избушке».

По их словам, реакции от властей на жалобы нет.

Рязанский следком организовал проверку по данному факту. Дело поставил на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он также поручил и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.