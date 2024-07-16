В РПЦ призвали запретить в России оккультные и магические услуги
Заявление сделал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
В РПЦ призвали запретить в России оккультные и магические услуги. Об этом сообщило РИА Новости.
Заявление сделал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
«Должно быть законодательно запрещено оказание услуг оккультного и магического характера», — сказал он на конференции в Общественной палате РФ «Сотрудничество в области психологического здоровья представителей научного, педагогического и религиозного сообщества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей».
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