Рязанский священник заявил об опасности гадания на картах Таро

По словам священнослужителя, карты Таро, по которым происходит гадание о будущем несовместимы с христианским мировоззрением.

Рязанский священник заявил об опасности гадания на картах Таро. Об этом Дмитрий Фетисов сообщил изданию «Логосъ».

По словам священнослужителя, карты Таро, по которым происходит гадание о будущем, несовместимы с христианским мировоззрением.

«Когда человек погружается в нездоровую мистику, участвует в гаданиях, хочет узнать свое будущее — он никак не может повзрослеть, снимая с себя ответственность», — считает Дмитрий Фетисов.