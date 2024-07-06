Рязанский священник заявил об опасности гадания на картах Таро
По словам священнослужителя, карты Таро, по которым происходит гадание о будущем несовместимы с христианским мировоззрением.
Рязанский священник заявил об опасности гадания на картах Таро. Об этом Дмитрий Фетисов сообщил изданию «Логосъ».
По словам священнослужителя, карты Таро, по которым происходит гадание о будущем, несовместимы с христианским мировоззрением.
«Когда человек погружается в нездоровую мистику, участвует в гаданиях, хочет узнать свое будущее — он никак не может повзрослеть, снимая с себя ответственность», — считает Дмитрий Фетисов.