Малков сообщил о закупке 23 машин скорой помощи для сельских больниц

Это продолжение масштабного обновления медицинского транспорта, которое начали два года назад.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о том, что в текущем году в рамках национального проекта «Здравоохранение» продолжается обновление парка автомобилей в медучреждениях региона, в частности, закупается новый транспорт для сельских больниц.

«До конца года закупим 23 новых легковых автомобиля: 11 полноприводных универсалов и 12 седанов. Машины хорошо подходят для работы в сельской местности, передадим их в 16 медучреждений региона. Это продолжение масштабного обновления медицинского транспорта, которое начали два года назад. Изначально планировали приобрести машины только в следующем году, но благодаря нацпроекту „Здравоохранение“ и поддержке федерального центра закупим уже в этом», — сказал он.

Напомним, ранее объявили два тендера на приобретение 23 машин скорой помощи. На их покупку выделили 28 миллионов 76 тысяч 500 рублей. Согласно документации, автомобили должны быть новыми, выпущенными в 2024 году. Поставят транспортные средства в больницы не ранее 25 декабря, но не позднее 31 декабря 2024 года.