Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
30°
Втр, 16
31°
Срд, 17
31°
ЦБ USD 87.81 0.07 16/07
ЦБ EUR 95.78 0.02 16/07
Нал. USD 87.90 / 88.70 15/07 18:30
Нал. EUR 96.60 / 97.70 15/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский блэкаут. Почему горожане в жару остаются без света
Редакция РЗН. Инфо решила выяснить причины масштабных о...
7 часов назад
645
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
11 июля 08:33
3 137
Дует, но не охлаждает. Корреспондент РЗН. инфо искал работающие кондиц...
С наступлением жары рязанцы начали регулярно жаловаться...
10 июля 12:25
3 738
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
5 июля 16:14
9 044
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Малков сообщил о закупке 23 машин скорой помощи для сельских больниц
Это продолжение масштабного обновления медицинского транспорта, которое начали два года назад.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о том, что в текущем году в рамках национального проекта «Здравоохранение» продолжается обновление парка автомобилей в медучреждениях региона, в частности, закупается новый транспорт для сельских больниц.

«До конца года закупим 23 новых легковых автомобиля: 11 полноприводных универсалов и 12 седанов. Машины хорошо подходят для работы в сельской местности, передадим их в 16 медучреждений региона. Это продолжение масштабного обновления медицинского транспорта, которое начали два года назад. Изначально планировали приобрести машины только в следующем году, но благодаря нацпроекту „Здравоохранение“ и поддержке федерального центра закупим уже в этом», — сказал он.

Напомним, ранее объявили два тендера на приобретение 23 машин скорой помощи. На их покупку выделили 28 миллионов 76 тысяч 500 рублей. Согласно документации, автомобили должны быть новыми, выпущенными в 2024 году. Поставят транспортные средства в больницы не ранее 25 декабря, но не позднее 31 декабря 2024 года.