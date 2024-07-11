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В рязанские больницы закупят 23 машины скорой помощи
Поставки ожидаются не ранее 25 декабря, но не позднее 31 декабря 2024 года.

В Рязанской области объявили два тендера на приобретение 23 машин скорой помощи. На их покупку выделили 28 миллионов 76 тысяч 500 рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Согласно документации, автомобили должны быть новыми, выпущенными в 2024 году.

Планируется приобрести 11 универсальных машин с механической коробкой передач: по два автомобиля — в Чучковскую и Спасскую районные больницы, по одному — в Новомичуринскую, Рыбновскую, Кораблинскую, Сараевскую районные больницы, Ряжский, Сасовский, Шиловский медицинские межрайонные центры. В машинах будет пять посадочных мест.

Также закупят 12 седанов на механике: по два автомобиля в Чучковскую, Новомичуринскую Рязанскую районные больницы, Сасовский, Скопинский медицинские межрайонные центры, по одному — в Рыбновскую районную больницу и Ряжский медцентр. В машинах предусмотрено пять посадочных мест.

Заказчик — ГКУ «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения».

Поставят автомобили не ранее 25 декабря, но не позднее 31 декабря 2024 года.