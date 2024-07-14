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Захарова: в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам
«Ровно два месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты», — написала Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале после покушения на экс-президента США Дональда Трампа напомнила, что в стране стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.

«Ровно два месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты», — написала Захарова.

Она также сослалась на свое сообщение, написанное в мае. В нем Захарова отметила, что в США «открыто заявляют о «необходимости убить кандидата в президенты, экс-президента страны Дональда Трампа», критикуя легитимность выборов в России, но не задаются вопросом о легитимности выборов в своей стране.

Напомним, в Трампа выстрелили во время митинга в Пенсильвании.