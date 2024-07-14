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В Трампа выстрелили во время митинга в Пенсильвании
Трамп сообщил, что он в порядке, пуля попала в верхнюю часть его правого уха. Стрелявший находился на крыше здания за пределами места проведения митинга Трампа. Его ликвидировали.

В Дональда Трампа выстрелили во время митинга в Пенсильвании. Всего было девять выстрелов. Об этом сообщило издание «RT на русском» в своем Telegram-канале.

Трамп рассказал, что «он в порядке». Пуля попала в верхнюю часть правого уха. Стрелявший находился на крыше здания за пределами места проведения митинга Трампа. Он ликвидирован.

Как пишет New York Times один сторонник Трампа погиб, двое пострадали. Они находятся в критическом состоянии. В ФБР отказались называть личность стрелявшего. По данным New York Post, это 20-летний Томас Мэтью Крукс, его мотивы пока неизвестны. Правоохранительные органы США считают, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку.

По словам RT, ФБР заявило, что информации об угрозе стрельбы на митинге заранее не было, нападение рассматривается как покушение на Трампа. Очевидец утверждает, что за пять минут до стрельбы предупреждал полицию о подозрительном человеке на крыше, но его проигнорировали.

Отмечается, что Байден осудил произошедшее и призвал граждан США к единению. Кроме того, он поговорил с Трампом по телефону.