В Рязани на улице Новой провалился асфальт

По словам автора поста, дыра в асфальте появилась у светофора. Рядом с ней расположен канализационный люк.

На пересечении улиц Новой и Циолковского в Рязани провалился асфальт. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщили в Telegram-канале «ДТП и ЧП Рязань».

По словам автора поста, дыра в асфальте появилась недалеко от светофора. Рядом с ней расположен канализационный люк.

Ранее в центре Рязани провалился асфальт. В горадминистрации РЗН. инфо объяснили причину случившегося.

Фото: Telegram-канал «ДТП и ЧП Рязань»