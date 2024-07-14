В Рязани на улице Новой провалился асфальт
По словам автора поста, дыра в асфальте появилась у светофора. Рядом с ней расположен канализационный люк.
На пересечении улиц Новой и Циолковского в Рязани провалился асфальт. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщили в Telegram-канале «ДТП и ЧП Рязань».
По словам автора поста, дыра в асфальте появилась недалеко от светофора. Рядом с ней расположен канализационный люк.
Ранее в центре Рязани провалился асфальт. В горадминистрации РЗН. инфо объяснили причину случившегося.
Фото: Telegram-канал «ДТП и ЧП Рязань»