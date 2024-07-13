На рязанских заправках подорожал бензин

В этом убедился корреспондент РЗН. инфо, посетив четыре городские заправочные станции: «Газпром», «Роснефть» «TeBoil» и «Полный бак».

На рязанских заправках выросли цены на бензин. В этом убедился корреспондент РЗН. инфо, посетив четыре городские заправочные станции: «Газпром», «Роснефть» «TeBoil» и «Полный бак».

На заправке «Газпром» за пять месяцев бензин подорожал больше всего: цена на АИ-95 выросла на 2,4 рубля — с 54,90 до 57,30 рублей, мартовская цена АИ-92 — 49,70 рублей, июльская — 51,60 за литр. Дизельное топливо стоило 61,30 рублей, сейчас — 62 рубля.

У TeBoil АИ-92 в марте стоил 49,59 рублей, сейчас — 51,49, АИ-95 пять месяцев назад стоил 53,29 рублей, в июле цена выросла до 55,44. Цена на дизельное топливо в марте была 61,29 рублей, в июле — 62,54 рубля.

У «Роснефти» расценки на бензин такие: АИ-95 стоит 55,80 рублей, в марте стоил 53,50 рублей, цена на АИ-92 — 51,60 рублей, пять месяцев назад бензин стоил 49,70 рублей — оба подорожали на 2 рубля.

У «Полного бака» на Новой 95-й и 92-й также подорожали на два рубля: АИ-95 с 52,80 рублей поднялся до 55,50, АИ-92 с 48,40 подорожал до 50,50 рублей. Дизельное топливо в марте стоило 61,60, сейчас его цена — 62 рубля.

На всех рязанских заправках цена на бензин поднялась на два-три рубля. Самый большой рост цен можно заметить на «Газпроме» — июльские цены выше, чем в сентябре 2023 года, когда они росли по всей стране.

Напомним, рязанцы уже сообщали о росте цен на бензин в 2024 году на примере «Газпрома». 2 июля АИ-95 здесь стоил 56,70 рублей, АИ-92 — 51 рубль.

Осенью 2023 года РЗН. инфо следил за ценами на бензин и спрашивал рязанцев, как они к этому относятся.