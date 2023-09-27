На нескольких заправках в Рязанской области снизилась цена на бензин

На нескольких заправках в Рязанской области стоимость бензина снизилась за неделю. Об этом сообщил корреспондент РЗН. Инфо.

Он сделал такой вывод, побывав на заправках 19 и 27 сентября.

На «Газпроме» цена на АИ-92 снизилась на рубль, на АИ-95 на — шесть рублей. Сейчас АИ-92 стоит — 55,90 рублей за литр, АИ-95 — 58,50 рубля за литр.

На «Teboil» АИ-92 стоит — 50,29 рублей, АИ-95 — 54,09 рубля. Цены на топливо на этой заправке за девять дней не понизились.

«На самом деле я поэтому тут и заправляюсь, везде цены то растут, то падают, а тут как было в самом начале всей этой кошмарный истории, так и осталось. Еще и качество бензина ничуть не хуже, чем на других заправках», — отметил рязанец.

А вот на заправках «Роснефти» и «ТНК» АИ-92 стоит 49,40 рублей за литр, АИ-95 — 53,10 рублей за литр. Подорожание незначительное: в случае АИ-92 — на 30 копеек, а цена на АИ-95 возросла практически на рубль.

Цены на бензин у «Роснефти», «ТНК» и «Teboil», как и девять дней назад, не сильно отличаются друг от друга. Также выровнялось отличие с с «Газпромом» — теперь разница составляет пять рублей.

Напомним, цены на бензин в России за последние несколько месяцев возросли на 23%. Так, совсем недавно цена на АИ-92 достигала рекордных 70 446 тысяч рублей за тонну, а АИ-95 — 75,03 тысяч рублей за тонну. Но за последнюю неделю цены на бензин в России стабилизировались. Это произошло благодаря временному ограничению на экспорт всех видов топлива.