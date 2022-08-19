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В Скопинском районе «Лада Гранта» насмерть сбила двух девушек
Авария произошла в четверг, 18 августа, в 20:40 на 287 километре трассы Р-22 «Каспий».

В Скопинском районе «Лада Гранта» насмерть сбила двух девушек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 18 августа, в 20:40 на 287 километре трассы Р-22 «Каспий».

54-летний водитель Lada Granta на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух девушек 20 и 22 лет. От удара одну из них отбросило на SSANGYUNG ACTYON, который ехал по встречной полосе. За рулем внедорожника был 46-летний мужчина.

От полученных травм пешеходы скончались. Проводится проверка.