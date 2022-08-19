В Скопинском районе «Лада Гранта» насмерть сбила двух девушек
Авария произошла в четверг, 18 августа, в 20:40 на 287 километре трассы Р-22 «Каспий».
В Скопинском районе «Лада Гранта» насмерть сбила двух девушек. Об этом
Авария произошла в четверг, 18 августа, в 20:40 на 287 километре трассы Р-22 «Каспий».
54-летний водитель Lada Granta на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух девушек 20 и 22 лет. От удара одну из них отбросило на SSANGYUNG ACTYON, который ехал по встречной полосе. За рулем внедорожника был 46-летний мужчина.
От полученных травм пешеходы скончались. Проводится проверка.