Для Рязани разработают новый генплан за 40 миллионов рублей
Согласно документации, работы должны быть выполнены поэтапно. До 2 декабря подрядчик проведет сбор, обработку и анализ данных и до 10 ноября 2025 года разработает новые документы.
Для Рязани разработают проект генерального плана и правил землепользования и застройки. Начальная цена тендера на госзакупках — 40 миллионов рублей.
Согласно документации, работы должны быть выполнены поэтапно. До 2 декабря подрядчик проведет сбор, обработку и анализ данных и до 10 ноября 2025 года разработает новые документы.
Также отмечено, что для контроля за исполнением работ могут привлекать управление градостроительства и архитектуры. Кроме того, заинтересованные лица могут направлять свои предложения по подготовке нового генплана и правил землепользования.
Заказчик — управление капстроительства горадминистрации.