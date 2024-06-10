Для Рязани разработают новый генплан за 40 миллионов рублей

Согласно документации, работы должны быть выполнены поэтапно. До 2 декабря подрядчик проведет сбор, обработку и анализ данных и до 10 ноября 2025 года разработает новые документы.

Для Рязани разработают проект генерального плана и правил землепользования и застройки. Начальная цена тендера на госзакупках — 40 миллионов рублей.

Согласно документации, работы должны быть выполнены поэтапно. До 2 декабря подрядчик проведет сбор, обработку и анализ данных и до 10 ноября 2025 года разработает новые документы.

Также отмечено, что для контроля за исполнением работ могут привлекать управление градостроительства и архитектуры. Кроме того, заинтересованные лица могут направлять свои предложения по подготовке нового генплана и правил землепользования.

Заказчик — управление капстроительства горадминистрации.