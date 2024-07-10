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Мытищинский театр «Петрушкина слобода» выступит на фестивале «Старая Рязань» 20 июля

Мытищинский театр «Петрушкина слобода» выступит на фестивале «Старая Рязань» 20 июля. Артисты записали видеоролик-приглашение для рязанцев и жителей области.

«Мы будем играть наш любимый спектакль „Петрушка“. Приходите, будет весело!», — говорится в видеопослании.

Напомним, историко-патриотический фестиваль «Старая Рязань — место традиций, место славы, место силы» пройдет в субботу, 20 июля, на городище Старой Рязани в Спасском районе. Он проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Время проведения фестиваля с 12:00 до 20:00.

На фестивале покажут спектакли уличные театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Подмосковья. Например, Государственный уличный театр Картонии привезет на фестиваль грузовик картона. Театр построит курган из картонных коробок и организует мастерскую по созданию картонных труб и картонной защиты, проведет тренировки с участниками. Позже пройдут «Бои на Картонных трубах».

Хедлайнер фестиваля — финалист «Евровидения-2010» Петр Налич. Он также записал ролик для рязанцев, в котором пообещал исполнить для гостей «свои старые и новые песни».

На фестивале запланированы мастер-классы от Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, откроется ремесленная ярмарка и выставка художника Вадима Овсянникова.

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