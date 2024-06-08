В Рязани произошло ДТП с участием мотоциклиста

В Рязани произошла авария с участием машины и мотоцикла. Об этом в субботу, 8 июня, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В Рязани произошло ДТП с участием машины и мотоцикла. Об этом в субботу, 8 июня, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По предварительной информации, авария случилась на Приокском путепроводе.

«ДТП, мост, мужик на „Аркане“ молодец, проскочил на красный, а человек пострадал. Случилось на наших глазах. Мотоциклисту здоровья», — сообщается в посте.

Выясняются подробности аварии.

Момент ДТП попал на видео.