Момент столкновения легковушки и мотоцикла в Рязани попал на видео
Очевидцы рассказали, что мотоциклист скончался на месте происшествия.
Момент столкновения автомобиля и мотоцикла на Приокском путепроводе попал на видео. Кадры опубликованы в группе «Подслушано у водителей Рязани».
По предварительной информации, водитель иномарки нарушил правила дорожного движения и стал виновником ДТП.
Очевидцы рассказали, что мотоциклист скончался на месте происшествия.
Выясняются подробности случившегося.
Напомним, авария произошла в субботу, 8 июня.