Момент столкновения легковушки и мотоцикла в Рязани попал на видео

Очевидцы рассказали, что мотоциклист скончался на месте происшествия.

Момент столкновения автомобиля и мотоцикла на Приокском путепроводе попал на видео. Кадры опубликованы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По предварительной информации, водитель иномарки нарушил правила дорожного движения и стал виновником ДТП.

Очевидцы рассказали, что мотоциклист скончался на месте происшествия.

Выясняются подробности случившегося.

Напомним, авария произошла в субботу, 8 июня.