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Агентство развития бизнеса Рязанской области заключило соглашение с Китаем на ПМЭФ-2024
В субботу, 8 июня, директор Агентства развития бизнеса Рязанской области Роман Кравчук и заместитель генерального секретаря Гуандунской ассоциации содействия сотрудничеству научно-технических предприятий Ци Пэнфэй заключили соглашение о взаимодействии.

В субботу, 8 июня, директор Агентства развития бизнеса Рязанской области Роман Кравчук и заместитель генерального секретаря Гуандунской ассоциации содействия сотрудничеству научно-технических предприятий Ци Пэнфэй заключили соглашение о взаимодействии.

Документ подписали на площадке Петербургского международного экономического форума — 2024.

Соглашение предусматривает сотрудничество по развитию торгово-экономических связей между Рязанской областью и провинцией Гуандун КНР, создание условий по развитию региональных мер поддержки предпринимателей двух стран, а также содействие в разработке и реализации совместных проектов.

«Решение о взаимодействии между провинцией и нашей областью было принято на прошедшей в апреле бизнес-миссии Рязанской области в Китайскую Народную Республику. Тогда китайские компании высоко оценили предложения рязанских предприятий, в результате чего достигнут ряд договоренностей, в том числе по поставкам пробных партий товаров, представлению рязанской продукции в павильоне Российского экспортного центра в Шанхае, заключению экспортных контрактов. Соглашение позволит нам более активно и, уверен, плодотворно сотрудничать с китайскими партнерами, а рязанским производителям стать неотъемлемой частью экономики провинции Гуандун», — прокомментировал подписанное соглашение директор Агентства Роман Кравчук.

Напомним, ранее на площадке ПМЭФ-2024 зампред регионального правительства Артем Никитин провел финальные переговоры с руководителями АО «СЛСи-Рус» Ли Шобином и госкорпорации бондовых портовых зон города Чунцин Ван Дуаньпином. Они подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве с гендиректором «Корпорации развития Рязанской области» Вячеславом Несиным.