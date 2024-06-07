Корпорация развития Рязанской области закрепила на ПМЭФ-2024 договоренности о сотрудничестве с китайскими партнерами

6 июня на площадке ПМЭФ-2024 зампред регионального правительства Артем Никитин провел финальные переговоры с руководителями АО «СЛСи-Рус» Ли Шобином и госкорпорации бондовых портовых зон города Чунцин Ван Дуаньпином. Они подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве с гендиректором «Корпорации развития Рязанской области» Вячеславом Несиным.

«Мы долго шли к этому шагу. Соглашение предусматривает развитие не только деловых, но и культурных, образовательных и туристических контактов. Ведем переговоры еще с 10 китайскими компаниями. С некоторым уже выходим на этап принятия решений», — отметил Никитин.

По словам зампреда, рязанцы также заинтересованы в опыте коллег из КНР в организации инвестплощадок в формате бондовых зон и управления ими, чтобы «использовать его для выхода на новый виток в системной работе по повышению инвестиционной привлекательности». По приглашению китайской стороны рязанская делегация подготовит реверсную бизнес-миссию на площадки партнеров в Шанхае и Чунцине.

Предварительный перечень тем повестки включает поиск и импорт технологий и оборудования из КНР, привлечение Корпорацией развития Рязанской области инвесторов из Китая.

Напомним, в ноябре 2023 года зампред регионального правительства Артем Никитин стал почетным гостем церемонии открытия холдингом «СЛСи» Евроазиатского центра Инновационных производств. Позже на выставке «Россия» (ВДНХ) был подписан Меморандум о взаимопонимании и стратегическом сотрудничестве между «Корпорацией развития Рязанской области» и ЕАЦИП. В 2024 году стороны вышли на консультационное взаимодействие и ознакомительные визиты китайских делегаций в Рязанскую область.

Ранее губернатор Павел Малков отметил, что регион планирует продолжать увеличивать объем товарооборота с Китаем. В прошлом году динамика этого показателя составила 30%.

«Китай — приоритетная страна в части развития экспорта. Мы готовы поставлять оборудование и технологии в сфере станко- и приборостроения. Прорабатываем проект по строительству логистического хаба и завода по производству запчастей для автомобилей в регионе», — отметил глава региона.

Также Малков заявил о планах на развитие международных отношений со странами СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. До конца года — бизнес-миссии в Турцию, Казахстан, Узбекистан и Беларусь.