Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 07
22°
Сбт, 08
22°
Вск, 09
20°
ЦБ USD 88.76 0.02 07/06
ЦБ EUR 96.57 0.13 07/06
Нал. USD 80.00 / 99.50 07/06 12:56
Нал. EUR 92.70 / 107.00 07/06 12:56
Новости
Итоги года New
Публикации
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
Вчера 15:57
1 597
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
5 июня 2024 20:06
1 197
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
4 146
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
8 715
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Корпорация развития Рязанской области закрепила на ПМЭФ-2024 договоренности о сотрудничестве с китайскими партнерами

6 июня на площадке ПМЭФ-2024 зампред регионального правительства Артем Никитин провел финальные переговоры с руководителями АО «СЛСи-Рус» Ли Шобином и госкорпорации бондовых портовых зон города Чунцин Ван Дуаньпином. Они подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве с гендиректором «Корпорации развития Рязанской области» Вячеславом Несиным.

«Мы долго шли к этому шагу. Соглашение предусматривает развитие не только деловых, но и культурных, образовательных и туристических контактов. Ведем переговоры еще с 10 китайскими компаниями. С некоторым уже выходим на этап принятия решений», — отметил Никитин.

По словам зампреда, рязанцы также заинтересованы в опыте коллег из КНР в организации инвестплощадок в формате бондовых зон и управления ими, чтобы «использовать его для выхода на новый виток в системной работе по повышению инвестиционной привлекательности». По приглашению китайской стороны рязанская делегация подготовит реверсную бизнес-миссию на площадки партнеров в Шанхае и Чунцине.

Предварительный перечень тем повестки включает поиск и импорт технологий и оборудования из КНР, привлечение Корпорацией развития Рязанской области инвесторов из Китая.

Напомним, в ноябре 2023 года зампред регионального правительства Артем Никитин стал почетным гостем церемонии открытия холдингом «СЛСи» Евроазиатского центра Инновационных производств. Позже на выставке «Россия» (ВДНХ) был подписан Меморандум о взаимопонимании и стратегическом сотрудничестве между «Корпорацией развития Рязанской области» и ЕАЦИП. В 2024 году стороны вышли на консультационное взаимодействие и ознакомительные визиты китайских делегаций в Рязанскую область.

Ранее губернатор Павел Малков отметил, что регион планирует продолжать увеличивать объем товарооборота с Китаем. В прошлом году динамика этого показателя составила 30%.

«Китай — приоритетная страна в части развития экспорта. Мы готовы поставлять оборудование и технологии в сфере станко- и приборостроения. Прорабатываем проект по строительству логистического хаба и завода по производству запчастей для автомобилей в регионе», — отметил глава региона.

Также Малков заявил о планах на развитие международных отношений со странами СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. До конца года — бизнес-миссии в Турцию, Казахстан, Узбекистан и Беларусь.