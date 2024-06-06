Мэрия: в Рязани усилили контроль за работой кондиционеров в общественном транспорте

Рязанцам напомнили, что водители общественного транспорта, оборудованного системой кондиционирования, обязаны включать кондиционеры по первому требованию пассажиров.

В Рязани усилили контроль за работой кондиционеров в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В штат „Управления Рязанского троллейбуса“ введен специалист по ремонту кондиционеров, которым оперативно устраняются возникающие неисправности. На 10 автобусах поломки устранены. В настоящий момент выявлены повреждения системы кондиционирования еще на 8 автобусах», — отметил замглавы администрации Михаил Ромодин.

Он отметил, что на 24 троллейбусах система кондиционирования исправна, проблемы у одного троллейбуса. Электрики УРТ работают над их устранением.

Рязанцам напомнили, что водители общественного транспорта, оборудованного системой кондиционирования, обязаны включать кондиционеры по первому требованию пассажиров.

Ранее рязанцы жаловались на жару в автобусах. В одном из таких девушка потеряла сознание.