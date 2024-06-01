Рязанцы пожаловались на жару, доводящую до обморока в новых автобусах

По словам местной жительницы, в новом автобусе по 17-му маршруту не работал кондиционер, в салоне, несмотря на открытые окна, было +36 градусов.

В Рязани пассажиры транспорта пожаловались на сильную духоту в автобусах. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам местной жительницы, в новом автобусе по 17-му маршруту не работал кондиционер, в салоне, несмотря на открытые окна, было +36 градусов.

«Люди начали падать в обморок. Кто-то передал воду. На вопрос водителю, нельзя ли включить кондиционер, он в грубой форме посоветовал обратиться к китайцам, первую помощь оказывать отказался, сказал кому плохо выходите и езжайте на такси. Номер маркировки автопарка 1228, гос номер 203, буквы к сожалению не запомнила. Зато запомнила поездку», — написала рязанка.