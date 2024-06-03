Рязанка потеряла сознание в автобусе № 7

Отмечается, что в транспорте не работал кондиционер, пассажирке стало плохо из-за жары.

Рязанка потеряла сознание в автобусе № 7. Пост об этом в понедельник, 3 июня, опубликовал Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

«Сегодня ехала в 7 автобусе домой около 18:00. И в автобусе девушка из-за жары потеряла сознание. Было очень много людей, не работал кондиционер и все окна были закрыты. Это не первый случай в Рязани», — написала пользовательница.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на жару, доводящую до обморока в новых автобусах.