В Канищеве после ливня произошел транспортный коллапс

По затопленной улице не может проехать общественный транспорт.

В Рязани затопило улицу Интернациональную. Как сообщил корреспондент РЗН. инфо, в микрорайоне Канищево после ливня в субботу, 29 июня, случился транспортный коллапс. По затопленной улице не может проехать общественный транспорт.

Скорые в областную больницу, которая находится в Канищеве, ездят по дворам. Проезжать Интернациональную рискуют только водители внедорожников и автомобилей с высокой посадкой.

Ранее в пресс-службе регионального МЧС опубликовали метеопредупреждение. Жители микрорайона Приокский рассказали, что у них прошел град.