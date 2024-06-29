В рязанском микрорайоне выпал град
В комментариях рязанцы также написали, что град был в микрорайоне Канищево.
В рязанском микрорайоне Приокский выпал град. Об этом написали пользователи соцсетей. В частности, в группе «Новости Рязани Вконтакте» опубликовали видео из окна машины.
В комментариях рязанцы также написали, что град был в микрорайоне Канищево.
Напомним, ранее пресс-служба ГУ МЧС по рязанской области выпустило метеопредупреждение, в котором рассказали о возможном граде в районах Рязанской области и ухудшении погоды до конца субботы, 29 июня.