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В рязанском микрорайоне выпал град
В комментариях рязанцы также написали, что град был в микрорайоне Канищево.

В рязанском микрорайоне Приокский выпал град. Об этом написали пользователи соцсетей. В частности, в группе «Новости Рязани Вконтакте» опубликовали видео из окна машины.

В комментариях рязанцы также написали, что град был в микрорайоне Канищево.

Напомним, ранее пресс-служба ГУ МЧС по рязанской области выпустило метеопредупреждение, в котором рассказали о возможном граде в районах Рязанской области и ухудшении погоды до конца субботы, 29 июня.