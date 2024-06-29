Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

На регион надвигаются гроза, дождь и град.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Сообщение в субботу, 29 июня, опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

По данным филиала Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайший час с сохранением до конца суток 29 июня на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 12-17 м/с, в отдельных районах град.

Рязанцев призвали быть внимательными и осторожными в непогоду.