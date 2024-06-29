Бастрыкин выступил за запрет ношения никабов

Вопрос, как он относится к одежде, полностью закрывающей лицо, прозвучал на молодежном форуме в Санкт-Петербурге.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил за запрет ношения никабов. Вопрос, как он относится к одежде, полностью закрывающей лицо, прозвучал на молодежном форуме в Санкт-Петербурге.

Александр Бастрыкин сказал, что подобные законы должна принимать Госдума. Сам глава Следкома считает, что никабы надо «срочно запретить».

Напомним, ранее Бастрыкин призвал отменить мораторий на смертную казнь и раскритиковал Госдуму из-за законов о мигрантах.