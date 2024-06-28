Бастрыкин призвал отменить мораторий на смертную казнь

Мотивацией к такому решению он назвал рост числа особо жестоких преступлений и затратное содержание осужденных к пожизненному заключению.

Бастрыкин призвал отменить мораторий на смертную казнь. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Я сторонник смертной казни. Будет очень гуманно, когда маньяк убил 70-100 человек, и он приговорен к высшей мере наказания», — заявил глава следственного комитета России.

Генерал юстиции сообщил о росте числа особо жестоких преступлений и предложил на этом фоне отменить мораторий на смертную казнь. В пример он привел фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

«15 обвиняемых получат пожизненное. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я не могу себе позволить погулять, пообедать не успеваю. А вы знаете, во сколько обходится содержание одного заключенного? 30 тысяч рублей в год на одного человека. Умножаем на всех, кто находится в местах лишения свободы пожизненно. Это колоссальный бюджет», — заключил Александр Бастрыкин.